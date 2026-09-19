Hathras News: सता रहा जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में भी ऐंठन

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फिजिशियन डाॅ. अवधेश कुमार ने बताया कि वायरल बुखार मरीजों को लंबे समय तक परेशान कर रहा है। सामान्य तौर पर वायरल के लक्षण पांच से आठ दिनों तक रहते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मरीजों का बुखार तो दो-तीन दिनों में उतर जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन, कमजोरी और जोड़ों का दर्द हफ्ते भर से अधिक समय तक बना रह रहा है।शुक्रवार की सुबह से जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ रही। पर्चा काउंटर से लेकर ओपीडी तक कतारें दिखीं। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अधिक रही। पूरे दिन में 2155 मरीज परामर्श के लिए पहुंचे। इनमें फिजिशियन व वरिष्ठ परामर्शदाता से परामर्श लेने 700 से अधिक मरीज पहुंचे।चिकित्सकों की सलाह : लापरवाही न बरतेंस्वयं दवा न लें : बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक या पेनकिलर (दर्द निवारक दवा) न खाएं।खान-पान का रखें ध्यान : शरीर में पानी की कमी न होने दें। उबला हुआ पानी पीएं और सुपाच्य व पौष्टिक भोजन लें।पर्याप्त आराम करें : बुखार उतरने के बाद भी शरीर को पूरा आराम दें, ताकि मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत मिल सके।लक्षण दिखने पर जांच कराएं : यदि बुखार 3-4 दिनों से ज्यादा रहता है या दर्द असहनीय होता है, तो तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर खून की जांच कराएं।