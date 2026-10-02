Hathras News: बाइक की टक्कर से परिचालक की मौत, रिपोर्ट दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 AM IST
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कंजौली के पास वधैना सैयद क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से परिवहन निगम में एक परिचालक की मौत हो गई। यह हादसा 29 सितंबर की रात करीब नौ बजे हुआ था। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
गांव गढ़उमराव निवासी नवीन कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया। उनके पिता नंदप्रकाश सारस्वत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में परिचालक के पद पर कार्यरत थे। 29 सितंबर को ड्यूटी पूरी करने के बाद वह आगरा से अपने गांव गढ़उमराव लौट रहे थे।
रात करीब नौ बजे वह कंजौली के पास वधैना सैयद के निकट पैदल जा रहे थे। तभी पीछे से आए बाइक चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर से नंदप्रकाश सारस्वत की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि नवीन कुमार की तहरीर के आधार पर बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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गांव गढ़उमराव निवासी नवीन कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया। उनके पिता नंदप्रकाश सारस्वत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में परिचालक के पद पर कार्यरत थे। 29 सितंबर को ड्यूटी पूरी करने के बाद वह आगरा से अपने गांव गढ़उमराव लौट रहे थे।
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रात करीब नौ बजे वह कंजौली के पास वधैना सैयद के निकट पैदल जा रहे थे। तभी पीछे से आए बाइक चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर से नंदप्रकाश सारस्वत की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि नवीन कुमार की तहरीर के आधार पर बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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