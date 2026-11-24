Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 24 Nov 2026 02:33 AM IST
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- सादाबाद : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का समापन शाम 7 बजे।
- अलीगढ़ रोड : गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार साहिब में शबद-कीर्तन सुबह 10 बजे।
- सासनी : गंगा मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।
- सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
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- अलीगढ़ रोड : गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार साहिब में शबद-कीर्तन सुबह 10 बजे।
- सासनी : गंगा मंदिर से प्रभात फेरी सुबह 6 बजे।
- सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।