Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 11 Nov 2026 01:10 AM IST
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- खेल स्टेडियम : सीनियर महिला बॉक्सिंग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल दोपहर 3 बजे।
- मेंडू : हिंदी प्रोत्साहन समिति के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन शाम 7 बजे।
- चित्रगुप्त नगर : स्थित चित्रगुप्त मंदिर में जयंती पर कार्यक्रम शाम 7 बजे।
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- मेंडू : हिंदी प्रोत्साहन समिति के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन शाम 7 बजे।
- चित्रगुप्त नगर : स्थित चित्रगुप्त मंदिर में जयंती पर कार्यक्रम शाम 7 बजे।