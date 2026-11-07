Hathras News: शिक्षक के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 07 Nov 2026 01:05 AM IST
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सासनी। कस्बा के मोहल्ला अजीत नगर में चोरों ने एक शिक्षक के बंद मकान को निशाना बनाया। चोर यहां से लाखों रुपये कीमत का सामान चोरी कर ले गए। हालांकि चोरी गए सामान की वास्तविक कीमत का आंकलन शिक्षक के लौटने के बाद ही हो पाएगा।
कस्बा के अजीत नगर निवासी संजय जैन केएल जैन इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। बृहस्पतिवार की सुबह वह अपने परिवार के साथ देहरादून गए थे। शुक्रवार की सुबह जब पड़ोसियों ने उनके गेट का दरवाजा खुला देखा तो तुरंत इसकी सूचना उन्हें और पुलिस को दी।पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला।
कोतवाली निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि अभी तक घर से चोरी गए सामान की सही जानकारी नहीं हो पाई है। इसका पता शिक्षक के लौटने पर ही चल सकेगा। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद
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कस्बा के अजीत नगर निवासी संजय जैन केएल जैन इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। बृहस्पतिवार की सुबह वह अपने परिवार के साथ देहरादून गए थे। शुक्रवार की सुबह जब पड़ोसियों ने उनके गेट का दरवाजा खुला देखा तो तुरंत इसकी सूचना उन्हें और पुलिस को दी।पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला।
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कोतवाली निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि अभी तक घर से चोरी गए सामान की सही जानकारी नहीं हो पाई है। इसका पता शिक्षक के लौटने पर ही चल सकेगा। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद
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