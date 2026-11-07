Hathras News: शिक्षक के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी

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कस्बा के अजीत नगर निवासी संजय जैन केएल जैन इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। बृहस्पतिवार की सुबह वह अपने परिवार के साथ देहरादून गए थे। शुक्रवार की सुबह जब पड़ोसियों ने उनके गेट का दरवाजा खुला देखा तो तुरंत इसकी सूचना उन्हें और पुलिस को दी।पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, लेकिन चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला।कोतवाली निरीक्षक विपिन चौधरी का कहना है कि अभी तक घर से चोरी गए सामान की सही जानकारी नहीं हो पाई है। इसका पता शिक्षक के लौटने पर ही चल सकेगा। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद