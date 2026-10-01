Hathras News: हादसे में युवक की मौत पर भड़की भीड़, डंपर में लगाई आग

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घटना के बाद अलीगढ़ और हाथरस जिलों से काफी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को खदेड़ा। इगलास के गांव बड़ा खुर्द निवासी शिवकुमार बुधवार को अपने गांव के ही दोस्त भोला (23) व चरन सिंह (24) के साथ राजघाट गंगा स्नान व छतारी में चौंढेरा माता मंदिर के दर्शन करने की कहकर घर से निकले थे।तीनों कारस पुलिया पर पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें रौंद दिया। हादसे के बाद चालक ने डंपर नहीं रोका। बाइक चला रहे शिवकुमार डंपर में ही फंस गए। लोगों के शोर मचाने पर भी वह नहीं रुके। तोछीगढ़ चौकी पुलिस ने बंबा पर डंपर को रुकवा लिया और शिव कुमार को डंपर से निकालकर जिला अस्पताल भेजा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।भीड़ पीछा करते हुए तोछीगढ़ चौकी तक पहुंच गई। आक्रोशित लोगों ने चालक को पीटने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जैसे-तैसे चालक को वाहन को वहां से निकाला। एक सिपाही चालक व डंपर को लेकर हाथरस की ओर आ रहा था। चालक को बचाने की आशंका पर भीड़ भड़क गई और फिर से डंपर का पीछा किया।दोपहर करीब एक बजे लोगों ने डंपर को गांव टुकसान के सामने रोक लिया गया। सिपाही की मौजूदगी में चालक को पीटा और फिर डंपर में आग लगा दी। पीछे से कोतवाली इगलास व हाथरस गेट पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग लगाने के बाद उत्पाती युवक फरार हो गए। इगलास से आयी दमकल ने आग पर काबू पाया। घटना के कारण एक घंटा 15 मिनट यातायात प्रभावित रहा।बाइक शिवकुमार चला रहे थे, जबकि भोला बीच में व चरन सिंह पीछे बैठे थे। जिला अस्पताल से भोला को आगरा रेफर किया गया। हादसे में भोला के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट आई है। चरन सिंह के हल्की चोटें थीं। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उन्हें घर ले गए।शिवकुमार तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। वह अपने भाइयों के साथ खेतीबाड़ी का काम संभालते थे। बड़े भाई आकाश ने बताया के उनके पिता जगवीर सिंह की भी सात साल पहले हादसे में ही मौत हो चुकी है। वे मथुरा काम करने गए थे, जहां उनके ऊपर दीवार गिर गई थी। आकाश ने बताया कि भाई के लिए रिश्ता देख रहे थे। दिवाली के आसपास से शादी करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।