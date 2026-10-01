Hathras News: चालक को बचाने के लिए भीड़ से भिड़ गया सिपाही

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गांव नजदीक होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे। तोछीगढ़ पुलिस चौकी से जैसे-तैसे डंपर व चालक को वहां से हटाया गया। हेड कांस्टेबल जबर सिंह डंपर लेकर हाथरस की ओर आ रहे थे। सड़क छोटी होने के कारण डंपर मुड़ नहीं सकता था, इसलिए आगे पेट्रोल पंप या मथुरा-बरेली हाईवे से घूमकर इगलास पहुंचने की योजना थी, जिससे भीड़ से भी बचा जा सके।डंपर चालक चला रहा था तथा सिपाही बगल में बैठा था। वे तोछीगढ़ पुलिस चौकी से करीब दो किमी आगे आ चुके थे। 30 से 40 युवक मोटरसाइकिलों व लोडर से टुकसान पर पहुंच गए और डंपर को घेर कर रोक लिया। घटनास्थल से करीब 3.5 किमी आगे भीड़ ने चालक को नीचे उतारने का प्रयास किया।भीड़ के हावी होने पर सिपाही ने मोबाइल निकाल लिया और वीडियो बनाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। युवक हंगामा कर रहे थे और चालक को डंपर के साथ फूंकने के प्रयास में थे। सिपाही ने चालक को भीड़ से खींच लिया।इस बीच कोतवाली हाथरस गेट पुलिस मौके पर पहुंच गई, जो चालक को साथ ले गई। भीड़ को लगा कि पुलिस ने उसे भगा दिया है, इसलिए युवकों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर डंपर के केबिन की सीट में आग लगा दी। पुलिस जब तक आग पर काबू पाती डंपर लपटों की चपेट में आ गया। डीजल टंकी फटने की डर से पुलिस पीछे हट गई। घटना को अंजाम देने के बाद उपद्रवी फरार हो गए। संवाद