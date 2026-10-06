Hathras News: पाठ्यक्रम में शामिल हुई गोकुला जाट की वीरगाथा

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सोमवार शाम को रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी श्याम सिंह और विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया के नेतृत्व में रालोद नेता और कार्यकर्ता बिसावर पहुंचे। यहां वीर गोकुला जाट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया।विधायक ने कहा कि वीर गोकुला जाट के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से विद्यार्थियों को अपने गौरवशाली अतीत और वीर महापुरुषों के योगदान की जानकारी मिलेगी। गौरतलब है कि वीर गोकुला जाट की जन्मस्थली तिल्हू चहत्तर बिसावर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है।मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र सिंह उर्फ सुआ पहलवान, केशव चौधरी, ईशान चौधरी, पूर्व ब्लाॅक प्रमुख गिरेंद्र चौधरी, बहादुर सिंह, प्रधान जगवेंद्र सिंह, महाराज सिंह, बृज क्षेत्र उपाध्यक्ष रामवतार, दीपू चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष चौधरी महिपाल सिंह, तपन चौधरी, होरीलाल आदि मौजूद थे।