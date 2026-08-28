Hathras News: थोक में 58 रुपये किलो चीनी, फुटकर में 62 रुपये भाव

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हालांकि शहर की अंदरूनी गलियों और छोटे किराना दुकानदारों के यहां अभी भी पुरानी दरों पर ही बिक्री जारी है। छोटे दुकानदार अपने पास रखे महंगे स्टॉक को निकालने के लिए ग्राहकों से 64 रुपये प्रति किलो तक वसूल रहे हैं। इसके विपरीत शहर के प्रमुख व बड़े किराना व्यापारियों के यहां चीनी के दाम 60 रुपये प्रति किलो से शुरू हो रहे हैं।शहर में संचालित सुपर मार्केट और ग्रॉसरी स्टोर्स पर चीनी 62 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जा रही है। त्योहारी मांग को देखते हुए सुपर मार्केट में ग्राहकों को 50 किलो तक के कट्टे भी आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। ऑनलाइन डिलीवरी एप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पांच-पांच किलो के पैकेट आसानी से उपलब्ध हैं।घंटाघर के किराना कारोबारी का कहना है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति सुचारू रहने पर दाम और स्थिर हो सकते हैं। भूरापीर के कारोबारी संजय का कहना है कि अभी चीनी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है। जिस रेट पर माल मिल रहा है, उसी हिसाब से इसकी बिक्री की जाती है।