हाथरस: मसाला फैक्टरी में घुसे चोर, अंधेरे को बनाया हथियार, पर कैमरे से नहीं बच सके

नगरकोट दर्शन करने गए मसाला व्यापारी के बंद पड़े कारखाने को चोरों ने निशाना बना लिया। शनिवार देर रात छत के रास्ते फैक्टरी में घुसे चोरों ने पहले बिजली की सप्लाई बंद की। इसके बाद माचिस जलाकर अंधेरे में नकदी और कीमती सामान तलाशा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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हाथरस के वसुंधरा एन्क्लेव निवासी नरेश अग्रवाल की नाई का नगला में मसाला फैक्टरी है। वह परिवार के साथ नगरकोट गए हुए थे। रविवार दोपहर करीब एक बजे लौटने पर पड़ोसियों ने उन्हें चोरी की जानकारी दी। फैक्टरी पहुंचने पर पता चला कि चोर छत पर बने सीढ़ियों के दरवाजे को काटकर अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद कार्यालय में रखे काउंटर से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद, चांदी की कटोरी, सिक्के और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो दो चोरों की गतिविधियां सामने आईं। फुटेज में चोर पहले बिजली बंद करते और फिर माचिस जलाकर सामान तलाशते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगा कि अंधेरे में कैमरे उनकी हरकत रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाइट विजन कैमरे ने उनकी पूरी गतिविधि कैद कर ली। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई हैं।चोरों ने फैक्टरी में घुसते ही सबसे पहले बिजली की सप्लाई बंद कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि अंधेरे में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करेंगे। इसके बाद माचिस जलाकर नकदी और कीमती सामान तलाशा। हालांकि फैक्टरी में लगे नाइट विजन कैमरों ने अंधेरे में भी उनकी एक-एक गतिविधि रिकॉर्ड कर ली। अब यही फुटेज पुलिस के लिए चोरों तक पहुंचने का अहम सुराग बन गई है।