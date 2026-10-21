Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 21 Oct 2026 01:06 AM IST
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- सिकंदराराऊ : श्रीरामलीला महोत्सव के अंतर्गत राठी चौराहे पर प्रभु श्रीराम और भरत मिलाप लीला शाम 7 बजे।
- सादाबाद : श्रीरामलीला में भरत मिलाप लीला रात 8 बजे।
- सासनी : रामलीला ग्राउंड में भरत मिलाप लीला का मंचन शाम 7 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला रात 8 बजे।
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- सादाबाद : श्रीरामलीला में भरत मिलाप लीला रात 8 बजे।
- सासनी : रामलीला ग्राउंड में भरत मिलाप लीला का मंचन शाम 7 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीराम के राज्याभिषेक की लीला रात 8 बजे।