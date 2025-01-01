Hathras News: आज खास

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-डीआरबी इंटर कॉलेज : आरएसएस का पथ संचलन सुबह 8.30 बजे।

- हाथरस : एमजी पॉलिटेक्निक के मैदान में रावण दहन मेला रात 8 बजे।





- सासनी : केएल जैन इंटर कॉलेज के मैदान में रावण दहन शाम 07 बजे।

- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।

- सादाबाद : हाथरस रोड स्थित मैदान पर रावण दहन मेला शाम 4 बजे।

- सिकंदराराऊ : नगर पालिका के क्रीड़ा स्थल पर रावण दहन मेला शाम 6 बजे।

- राधा कृष्ण कृपा भवन : विजयदशमी पर कवि सम्मेलन रात 8 बजे।