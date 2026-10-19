33 केवी टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा: शराब को लेकर मां से हुई कहासुनी, नशे में चढ़ा युवक

स्थिति बिगड़ती देख ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन घुमाया। शाम ठीक चार बजे जैसे ही पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तो पुलिसिया कार्रवाई और झंझट के डर से युवक का नशा काफूर हो गया। वह बिना देर किए खुद ही चुपचाप टावर से नीचे उतर आया। नीचे उतरने के बाद दमकल कर्मियों ने पूछताछ के बाद उसे परिवार के साथ जाने दिया। इधर, बाद में सीओ सिटी हिमांशु माथुर व सासनी पुलिस भी गांव पहुंची तथा परिजनों से बात कीं। परिवार के लोगों ने बताया कि वे उसकी शराब पीने की आदत से परेशान हैं।

दोपहर 3:30 बजे युवक के 33 केवी लाइन के टावर पर चढ़ने की सूचना मिली थी। पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। कुछ ही देर में युवक नीचे आ गया था। मामले में जांच की जा रही है।-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी



पहले भी टावर पर चढ़े हैं लोग