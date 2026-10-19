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33 केवी टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा: शराब को लेकर मां से हुई कहासुनी, नशे में चढ़ा युवक

Mon, 19 Oct 2026 10:10 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 19 Oct 2026 10:10 PM IST
सार

युवक को इतने खतरनाक टावर पर चढ़ता देख आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के हाथ-पांव फूल गए। मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने युवक से नीचे उतरने की काफी मिन्नतें कीं, लेकिन वह नहीं माना।

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Young man climbed a high voltage tower
33 केवी टावर पर चढ़ा युवक - फोटो : संवाद

विस्तार
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हाथरस में सासनी के गांव नगला सुक्का में मंगलवार दोपहर उस वक्त खलबली मच गई, जब 25 वर्षीय युवक सीधे 33 हजार वोल्टेज की चालू बिजली लाइन के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। करीब 25 मिनट तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के दौरान ग्रामीणों की सांसें अटकी रहीं।

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पुलिस के अनुसार नगला सुक्का निवासी दिनेश कुमार (25) पुत्र हरीशकृष्ण का शराब पीने की लत पर दोपहर में परिजनों से विवाद हो गया था। मां से हुई कहासुनी से नाराज होकर दिनेश दोपहर करीब 3:30 बजे गांव के पास से गुजर रही 33 केवी की मुख्य विद्युत लाइन के टावर पर चढ़ गया।
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युवक को इतने खतरनाक टावर पर चढ़ता देख आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के हाथ-पांव फूल गए। मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने युवक से नीचे उतरने की काफी मिन्नतें कीं, लेकिन वह नहीं माना। परिजनों ने भी उसे समझाया। युवक टावर के ऊपरी हिस्से पर बैठा था। ग्रामीणों को डर था कि कहीं हाईवोल्टेज करंट उसे खींच न ले।

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स्थिति बिगड़ती देख ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन घुमाया। शाम ठीक चार बजे जैसे ही पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तो पुलिसिया कार्रवाई और झंझट के डर से युवक का नशा काफूर हो गया। वह बिना देर किए खुद ही चुपचाप टावर से नीचे उतर आया। नीचे उतरने के बाद दमकल कर्मियों ने पूछताछ के बाद उसे परिवार के साथ जाने दिया। इधर, बाद में सीओ सिटी हिमांशु माथुर व सासनी पुलिस भी गांव पहुंची तथा परिजनों से बात कीं। परिवार के लोगों ने बताया कि वे उसकी शराब पीने की आदत से परेशान हैं।

दोपहर 3:30 बजे युवक के 33 केवी लाइन के टावर पर चढ़ने की सूचना मिली थी। पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। कुछ ही देर में युवक नीचे आ गया था। मामले में जांच की जा रही है।-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी


पहले भी टावर पर चढ़े हैं लोग

  • 28 अप्रैल 2026 को सासनी के लुटसान रोड पर एक 30 वर्षीय शादीशुदा महिला अपने प्रेमी संग रहने और शादी करने की जिद में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई।
  • 22 मई 2026 को सिकंदराराऊ के गांव भटीकरा में 23 वर्षीय युवक गांव की ही अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा था। लड़की के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। इस बात से नाराज होकर वह गांव के 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। तीन घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया था।
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