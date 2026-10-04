Hathras News: आज खास

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- गोशाला रोड : सावन कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग का आयोजन सुबह 8 बजे।

- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन सुबह 9 बजे।

- सिकंदराराऊ : हाथरस रोड के गांव लश्करगंज में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।

- सासनी : श्री रामलीला महोत्सव के शुभारंभ से पहले श्री गणेश शोभायात्रा शाम 4 बजे।