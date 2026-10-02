Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 02 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
- इगलास अड्डा : वीएस किक्रेट अकादमी पर किक्रेट टूर्नामेंट सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : चौधरी चरण प्रतिमा स्थल से तिरंगा पदयात्रा दोपहर 12 बजे।
- सासनी : विद्यापीठ इंटर कॉलेज में गांधी जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
- सिकंदराराऊ : हाथरस रोड स्थित गांव लश्करगंज में भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 08 बजे।
- सहपऊ : एमएल इंटर कॉलेज में गांधी-शास्त्री जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
- लहरा : प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी छेदालाल मूड़ की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
- सादाबाद : चौधरी चरण प्रतिमा स्थल से तिरंगा पदयात्रा दोपहर 12 बजे।
- सासनी : विद्यापीठ इंटर कॉलेज में गांधी जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
- सिकंदराराऊ : हाथरस रोड स्थित गांव लश्करगंज में भागवत कथा से पूर्व कलश यात्रा सुबह 08 बजे।
- सहपऊ : एमएल इंटर कॉलेज में गांधी-शास्त्री जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
- लहरा : प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी छेदालाल मूड़ की जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।