Hathras News: आज खास

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-सहपऊ : श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे।

-सहपऊ : कवि सम्मेलन का आयोजन शाम 6:00 बजे।

-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित ममता गेस्ट हाउस में शिक्षक दिवस पर संगोष्ठी व सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे।

-सिकंदराराऊ : विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर सरस्वती शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में संगोष्ठी व हनुमान चालीसा दोपहर 02 बजे।

-आंधीवाल पैलेस : दाऊजी मेले के कार्यक्रम संयोजकों का सम्मान समारोह शाम 7 बजे।

-सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्म पर बधाई उत्सव दोपहर 10 बजे।

-सहपऊ : श्रीराम कथा दोपहर 12:00 बजे।