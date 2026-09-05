Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 05 Sep 2026 01:55 AM IST
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-सहपऊ : श्रीराम कथा दोपहर 12:00 बजे।
-सहपऊ : श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे।
-सहपऊ : कवि सम्मेलन का आयोजन शाम 6:00 बजे।
-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित ममता गेस्ट हाउस में शिक्षक दिवस पर संगोष्ठी व सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे।
-सिकंदराराऊ : विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर सरस्वती शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में संगोष्ठी व हनुमान चालीसा दोपहर 02 बजे।
-आंधीवाल पैलेस : दाऊजी मेले के कार्यक्रम संयोजकों का सम्मान समारोह शाम 7 बजे।
-सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्म पर बधाई उत्सव दोपहर 10 बजे।
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-सहपऊ : श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे।
-सहपऊ : कवि सम्मेलन का आयोजन शाम 6:00 बजे।
-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित ममता गेस्ट हाउस में शिक्षक दिवस पर संगोष्ठी व सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे।
-सिकंदराराऊ : विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर सरस्वती शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में संगोष्ठी व हनुमान चालीसा दोपहर 02 बजे।
-आंधीवाल पैलेस : दाऊजी मेले के कार्यक्रम संयोजकों का सम्मान समारोह शाम 7 बजे।
-सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्म पर बधाई उत्सव दोपहर 10 बजे।