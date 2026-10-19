Hathras News: मथुरा-सिकंदराराऊ मार्ग पर बसों का टोटा, यात्री हो रहे परेशान

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दिन के समय हाथरस से मथुरा और सिकंदराराऊ के लिए बसें आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि, शाम करीब पांच बजे के बाद हाथरस डिपो की बसें रवाना हो जाती हैं। इसके बाद यात्रियों को अन्य डिपो की बसों के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार एक घंटे तक लंबा इंतजार करना पड़ता है। शाम के समय दो पैसेंजर ट्रेनों का विकल्प भी उपलब्ध है। लेकिन इन ट्रेनों का समय सभी यात्रियों के लिए अनुकूल नहीं होता है। मुरसान, सोनाई, राया, रति का नगला और बस्तोई जैसे रास्ते के कस्बों व गांवों के यात्रियों की मुश्किलें निंरतर बढ़ रही हैं।यात्री वर्जनरात में सिकंदराराऊ जाने के लिए रोडवेज बस नहीं मिलती। उन्हें निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है।पवन कुमार, नाई का नगलामथुरा जाने के लिए उन्हें ट्रेन के समय पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि ट्रेन छूट जाए तो बसों के लिए काफी दिक्कत होती है।राकेश कुमार, वाटर वर्क्सशाम के समय मथुरा और सिकंदराराऊ मार्ग पर सवारियां कम मिलती हैं। इससे डिपो को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ छोटी बसें शाम के समय चलाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्याप्त सवारियां मिलने पर बसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।मंगेश कुमार, डिपो प्रभारी