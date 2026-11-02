Hathras News: झटके से रोक दी रोडवेज बस, पीछे बाइक सवार टकराए, एक की मौत

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हेलमेट पहने होने के बावजूद बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे के चेहरे व हाथ में गंभीर चोटें आईं। घटना चौराहा पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। सासनी के गांव वीरनगर के रहने वाले सुधीर (23) तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। वह मेहंदी लगाने का काम करते थे। उनके तयेरे भाई राजीव की सांस की नली में जख्म की शिकायत है जिसकी दवा टूंडला से चल रही थी।रविवार की सुबह दोनों भाई बाइक से टूंडला गए थे। बाइक सुधीर चला रहे थे। लौटते समय दोपहर करीब 2 बजे उनकी आगे चल रही रोडवेज बस कपूरा चौराहा पर झटके से रुकी। सुधीर ने बाइक को नियंत्रित करने का प्रयास किया लेकिन अगला पहिया स्लिप हो गया और दोनों बस से जा टकराए। सीधे सिर पर चोट लगने से सुधीर अचेत हो गए और गर्दन झूल गई मानो गर्दन की कोई हड्डी टूट गई हो। सिर से भी खून बहने लगा।बस लेकर भाग निकला चालकघटना के बाद चालक बस लेकर भाग निकला। पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने सुधीर के मौत की पुष्टि की। राजीव को उपचार के लिए भर्ती किया गया।जिला अस्पताल में मची चीत्कारसुधीर की मौत की खबर पाकर इमरजेंसी पहुंची मां और बहनें बदहवास हो गईं और जमीन पर सिर मारने लगीं। किसी तरह उन्हें संभाला गया। मां बार-बार बेटे से बात करने की जिद पर अड़ी थीं। उनका कहना था कि सुबह बेटा बात करके भी नहीं गया। बहनें घायल राजीव से कहने लगीं कि वह सुधीर को घर लेकर आए। आधे घंटे तक इमरजेंसी के बाहर चीख-पुकार मची रही।डेढ़ साल पहले हो चुकी है पिता की मृत्युसुधीर के पिता महिपाल की मृत्यु डेढ़ साल पहले हार्ट अटैक से हो चुकी है। अब छोटे बेटे की मृत्यु से परिवार बदहवास है। परिजन मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे थे। पुलिस के समझाने पर वे राजी हुए। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।