Hathras News: रेलवे फाटक पर हुआ मरम्मत कार्य, आवागमन प्रभावित

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कई वाहन स्वामियों को दूसरे मार्गाें से निकलना पड़ा। इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी इस फाटक पर लगातार 34 घंटे मरम्मत का कार्य किया गया था। उस समय थोड़ा सा कार्य बाकी रह गया था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए फाटक खोल दिया गया था।शुक्रवार को रेलवे ने दोबारा मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया। इस दौरान वाहनों को गढ़ी बुद्धू खां रेलवे फाटक, एटा हाईवे ओवरब्रिज, अंडरपास जलेसर रोड की तरफ मोड़ा गया। रेलवे और कोतवाली पुलिस की तरफ से वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया। संवाद