Hathras News: रेलवे फाटक पर हुआ मरम्मत कार्य, आवागमन प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 03 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
एटा रोड के रेलवे फाटक पर शुक्रवार को सुबह आठ बजे से मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। देर रात तक यह कार्य जारी था, जिससे इस फाटक से वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप रहा। वाहनों को कई दूसरे मार्गों से होकर गुजारा गया।
कई वाहन स्वामियों को दूसरे मार्गाें से निकलना पड़ा। इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी इस फाटक पर लगातार 34 घंटे मरम्मत का कार्य किया गया था। उस समय थोड़ा सा कार्य बाकी रह गया था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए फाटक खोल दिया गया था।
शुक्रवार को रेलवे ने दोबारा मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया। इस दौरान वाहनों को गढ़ी बुद्धू खां रेलवे फाटक, एटा हाईवे ओवरब्रिज, अंडरपास जलेसर रोड की तरफ मोड़ा गया। रेलवे और कोतवाली पुलिस की तरफ से वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
कई वाहन स्वामियों को दूसरे मार्गाें से निकलना पड़ा। इससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी इस फाटक पर लगातार 34 घंटे मरम्मत का कार्य किया गया था। उस समय थोड़ा सा कार्य बाकी रह गया था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए फाटक खोल दिया गया था।
विज्ञापन
शुक्रवार को रेलवे ने दोबारा मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया। इस दौरान वाहनों को गढ़ी बुद्धू खां रेलवे फाटक, एटा हाईवे ओवरब्रिज, अंडरपास जलेसर रोड की तरफ मोड़ा गया। रेलवे और कोतवाली पुलिस की तरफ से वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया। संवाद
विज्ञापन