Hathras News: ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत, अब 25 दिन में बुक होगा गैस सिलिंडर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले में 33 गैस एजेंसियों के माध्यम से कुल 4.52 लाख एलपीजी उपभोक्ता जुड़े हैं। इनमें करीब 2.5 लाख उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,83,405 लाभार्थी भी शामिल हैं। बुकिंग अवधि घटने से खासकर बड़े परिवारों को राहत मिलेगी।गैस एजेंसी संचालक विपिन वार्ष्णेय ने बताया कि पहले 45 दिनों का नियम होने से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सिलिंडर जल्दी खत्म होने पर दोबारा बुकिंग कराने में दिक्कत होती थी। अब यह अवधि घटकर 25 दिन होने से उन्हें समय पर रिफिल मिल सकेगा।एक नजर में जिले की स्थिति- कुल गैस एजेंसियां: 33- बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम) : 18- आईओसीएल (इंडियन ऑयल) : 11एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) : 04- उज्ज्वला योजना उपभोक्ता : 1,83,405- ग्रामीण उपभोक्ता : लगभग 2.5 लाख