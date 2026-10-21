Hathras News: हाथरस की प्रियंका तिवारी ने केबीसी में बढ़ाया राष्ट्रीय मान

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हालांकि, वह हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के सामने खेल नहीं खेल सकीं। फिर भी, प्रियंका लगातार चार दिनों तक केबीसी के मंच से जुड़ी रहीं। उनके इस सफर से जुड़े एपिसोड्स का प्रसारण सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को किया जाएगा। शो में चयन के बाद मुंबई से एक टीम राजपुर गांव पहुंची थी। टीम ने प्रियंका के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की कवरेज की।इसमें स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैसी पहलें शामिल थीं। टीम ने ग्राम प्रधान और ग्रामीणों से भी बातचीत की। प्रियंका तिवारी का मानना है कि केबीसी का यह सफर केवल एक टीवी शो नहीं है। यह राजपुर के विकास मॉडल को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का माध्यम बना है। हॉट सीट पर बैठने का सपना अधूरा रहा।