Hathras News: गर्भवती महिला की बिगड़ी तबीयत, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 30 Aug 2026 01:59 AM IST
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क्षेत्र के गांव नगला बैनी निवासी 25 वर्षीय नीरू पत्नी राधारमण की शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ गई। उपचार के लिए आगरा ले जाते समय मौत हो गई। नीरू सात माह की गर्भवती थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतका के पति राधारमण ने बताया कि उनकी शादी अप्रैल 2025 में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला गुलाल निवासी जहान सिंह की पुत्री नीरू से हुई थी। नीरू को कई दिनों से बुखार आ रहा था। शुक्रवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।
सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि अभी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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मृतका के पति राधारमण ने बताया कि उनकी शादी अप्रैल 2025 में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला गुलाल निवासी जहान सिंह की पुत्री नीरू से हुई थी। नीरू को कई दिनों से बुखार आ रहा था। शुक्रवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।
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सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि अभी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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