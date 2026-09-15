Hathras News: मेला परिसर में अफसरों का डेरा, पूरी कराईं तैयारियां

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इस वर्ष दो दिवसीय गणेश चतुर्थी के कारण प्रारंभ में मेले का शुभारंभ 15 सितंबर प्रस्तावित था, लेकिन धार्मिक विद्वानों के परामर्श के बाद शुभ मुहूर्त में 14 सितंबर को ही औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया। वहीं बलदेव छठ 17 सितंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन मेले का औपचारिक उद्घाटन होगा।सोमवार शाम तक मेला परिसर में कई पारंपरिक झूले पूरी तरह तैयार नहीं हो सके थे, जबकि महिला बाजार और अन्य व्यापारिक दुकानों को सजाने का कार्य भी जारी था। प्रशासन और ठेकेदारों का प्रयास है कि बलदेव छठ तक सभी दुकानें एवं मनोरंजन स्थल पूरी तरह संचालित हो जाएं।मेला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सांस्कृतिक मंच, मार्गों और चौराहों की साज-सज्जा का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। सर्कस संचालकों ने भी अपना सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह का कहना है कि श्रद्धालुओं को बलदेव छठ से पहले सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।