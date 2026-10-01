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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Municipality cracks down on dairy operations in residential areas; issues notices.

Hathras News: आवासीय इलाके में डेयरी संचालन पर पालिका सख्त, भेजा नोटिस

Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:38 AM IST
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Municipality cracks down on dairy operations in residential areas; issues notices.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
शहर के आवासीय क्षेत्र में अवैध डेयरी संचालन और गंदगी फैलाने की शिकायत पर नगर पालिका परिषद ने पांच पशुपालकों को नोटिस जारी किए हैं। आगरा रोड निवासी संजय सारस्वत, छैल बिहारी, विजय सारस्वत, राजा सारस्वत और रेखा सारस्वत को रिहायशी इलाके में संचालित डेयरी तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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पालिका के अनुसार पशुओं का गोबर और मूत्र सड़कों व नालियों में बहाया जा रहा है। इससे नालियां चोक होने के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। नोटिस में इस गतिविधि को संबंधित पर्यावरणीय और नगर निकाय नियमों के तहत दंडनीय बताया गया है। पशुपालकों को सात दिन के भीतर डेयरी बंद कर पालिका कार्यालय में लिखित सूचना देने को कहा गया है। अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया है कि निर्धारित अवधि में निर्देश का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने के साथ वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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