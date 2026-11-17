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प्लांट का सामान ढोने वाले लोडर वाहन के चालक विनोद कुमार और चौकीदार अबरार ने बताया कि उन्होंने चोरों को ट्रांसफॉर्मर का सामान चोरी करते देख लिया था। उन्होंने टोका तो चोरों ने डंडों से उन पर हमला कर दिया। चोर चालक विनोद से 4,600 और चौकीदार अबरार से 22 हजार रुपये लूटकर ले गए।पिटाई से चौकीदार अबरार की बांह टूट गई और ड्राइवर विनोद का सिर फट गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंपनी के मालिक मोहम्मद इमरान ने पुलिस से जल्द से जल्द चोरों का पता लगाकर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग की है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। कोतवाली हसायन के प्रभारी मनीष चिकारा का कहना है कि तहरीर मिली नहीं है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं।