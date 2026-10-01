Hathras News: माफी मांग चुके युवक का वीडियो वायरल करने पर महापंचायत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:30 AM IST
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने पर माफी मांगने वाले युवक का वीडियो जारी करने के खिलाफ एदलपुर के प्राचीन दाऊजी महाराज मंदिर परिसर में महापंचायत हुई। पूर्व प्रधान भगत सिंह ने बताया कि जब युवक ने सार्वजनिक माफी मांग ली तो उसकी वीडियो सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? इस बीच फैसला लिया कि वीडियो बनाने वाले नेता को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।
दरअसल दो दिन पहले एक युवक ने रालोद के नेताओं के खिलाफ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। केशवदेव उर्फ शेरू ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई जिसके बाद युवक ने सार्वजनिक माफी भी मांगी। उस वक्त यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसे भ्रामक वीडियो न डाले। यह पूरा घटनाक्रम किसी कार्यकर्ता ने वीडियो में रिकार्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। केशवदेव का कहना है कि जब युवक ने गलती स्वीकार कर ली और मामला शांत हो गया तो फिर दूसरा वीडियो जारी करना गलत है।
इस पर रालोद जिलाध्यक्ष श्याम सिंह का कहना है कि उनके किसी भी पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो जारी नहीं किया है। इस घटना में राजनीतिक साजिश रची जा रही है। कुछ सपा नेता जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं और मामले को तूल दे रहे हैं। युवक के माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो गया था। हमने उससे कुछ नहीं कहा था।
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दरअसल दो दिन पहले एक युवक ने रालोद के नेताओं के खिलाफ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। केशवदेव उर्फ शेरू ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई जिसके बाद युवक ने सार्वजनिक माफी भी मांगी। उस वक्त यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसे भ्रामक वीडियो न डाले। यह पूरा घटनाक्रम किसी कार्यकर्ता ने वीडियो में रिकार्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। केशवदेव का कहना है कि जब युवक ने गलती स्वीकार कर ली और मामला शांत हो गया तो फिर दूसरा वीडियो जारी करना गलत है।
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इस पर रालोद जिलाध्यक्ष श्याम सिंह का कहना है कि उनके किसी भी पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो जारी नहीं किया है। इस घटना में राजनीतिक साजिश रची जा रही है। कुछ सपा नेता जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं और मामले को तूल दे रहे हैं। युवक के माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो गया था। हमने उससे कुछ नहीं कहा था।
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