Hathras News: माफी मांग चुके युवक का वीडियो वायरल करने पर महापंचायत

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दरअसल दो दिन पहले एक युवक ने रालोद के नेताओं के खिलाफ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। केशवदेव उर्फ शेरू ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई जिसके बाद युवक ने सार्वजनिक माफी भी मांगी। उस वक्त यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसे भ्रामक वीडियो न डाले। यह पूरा घटनाक्रम किसी कार्यकर्ता ने वीडियो में रिकार्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। केशवदेव का कहना है कि जब युवक ने गलती स्वीकार कर ली और मामला शांत हो गया तो फिर दूसरा वीडियो जारी करना गलत है।इस पर रालोद जिलाध्यक्ष श्याम सिंह का कहना है कि उनके किसी भी पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर कोई वीडियो जारी नहीं किया है। इस घटना में राजनीतिक साजिश रची जा रही है। कुछ सपा नेता जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं और मामले को तूल दे रहे हैं। युवक के माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो गया था। हमने उससे कुछ नहीं कहा था।