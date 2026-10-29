हाथरस: गुजरात में 31 अक्तूबर को एकता दिवस परेड, लाडपुर के आशुतोष कोबरा यूनिट की करेंगे अगुवाई

हाथरस जनपद के लाडपुर निवासी सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट आशुतोष त्रिगुनायत 31 अक्तूबर को गुजरात के एकतानगर में आयोजित होने वाली एकता दिवस परेड में कोबरा इकाई का नेतृत्व करेंगे। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। यह हाथरस जनपद और लाडपुर क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है।

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आशुतोष त्रिगुनायत वर्तमान में सीआरपीएफ की 207वीं कोबरा वाहिनी में तैनात हैं। उनकी यह वाहिनी पश्चिम बंगाल में सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। 31 अक्तूबर को एकता दिवस परेड में कोबरा इकाई का नेतृत्व करना उनके लिए गौरव का विषय है। यह जिम्मेदारी उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी देशसेवा का जज्बा बनाए रखा है। कोबरा वाहिनी देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उनकी इस उपलब्धि से हाथरस जनपद और लाडपुर क्षेत्र का नाम रोशन होगा।भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गुजरात के एकतानगर में विशेष कार्यक्रम और परेड आयोजित की जाती है। इन आयोजनों के माध्यम से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति समर्पण का संदेश दिया जाता है।देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के अभियान में सीआरपीएफ की कोबरा वाहिनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ के जवान देश की आंतरिक सुरक्षा में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आशुतोष त्रिगुनायत द्वारा एकता दिवस परेड में कोबरा इकाई का नेतृत्व करना जनपद हाथरस के लिए गर्व का क्षण है। क्षेत्रवासियों ने उनकी इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है।