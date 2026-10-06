Hathras News: कासगंज-आगरा फोर्ट व कासगंज-अछनेरा ट्रेनें 10 को रहेंगी निरस्त

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पीआरओ इज्जत नगर मंडल सफदर हुसैन ने बताया कि 10 अक्तूबर को कासगंज से चलने वाली 55333 कासगंज-आगरा फोर्ट और वापसी में 55334 आगरा फोर्ट-कासगंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी। इसी दिन 55331 कासगंज-अछनेरा और 55332 अछनेरा-कासगंज सवारी गाड़ी का संचालन भी नहीं होगा।इन ट्रेनों के निरस्त रहने से हाथरस सिटी स्टेशन समेत मार्ग के अन्य स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन या अन्य साधन तलाशना पड़ेगा। कासगंज-मथुरा जंक्शन सवारी गाड़ी संख्या 55335 को 10 अक्तूबर को मथुरा जंक्शन के बजाय मथुरा कैंट स्टेशन पर ही यात्रा समाप्त करनी होगी। वापसी में मथुरा जंक्शन-कासगंज सवारी गाड़ी संख्या 55336 भी मथुरा जंक्शन के स्थान पर मथुरा कैंट से संचालित होगी।ऐसे में मथुरा जंक्शन जाने वाले यात्रियों को मथुरा कैंट से आगे का सफर अन्य साधन से तय करना पड़ेगा। इसके अलावा नौ अक्तूबर तक चलने वाली 55335 कासगंज-मथुरा जंक्शन सवारी गाड़ी को उत्तर-मध्य रेलवे क्षेत्र में 10 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।