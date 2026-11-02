Hathras News: आर्थिक तंगी में नहीं रुकेगा न्याय, डीएलएसए दिलाएगा मुफ्त अधिवक्ता

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यह जानकारी रविवार को दाऊजी महाराज मेला पंडाल स्थित पद्मश्री काका हाथरसी स्मृति मंच पर आयोजित मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में जिला न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने दी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता की फीस देने में असमर्थ लोग जिला न्यायालय परिसर स्थित डीएलएसए कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। पराविधिक स्वयंसेवक सरकारी योजनाओं की जानकारी और आवेदन में भी मदद करते हैं। शिविर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 600 स्वयं सहायता समूहों को सीआईएफ-आरएफ स्टार्टअप के लिए 9.61 लाख रुपये की सहायता दी गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाली समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया।आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत हार्वेस्टर और कंबाइन हार्वेस्टर का लाभ दिया गया। किसानों और दिव्यांगजनों को भी सम्मानित कर सहायक उपकरण बांटे गए। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि शिविर का उद्देश्य विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता और योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना है। सुरजोबाई कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभावों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में डीएलएसए सचिव अनु चौधरी सहित अधिकारी, अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद रहे।