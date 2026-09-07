Hathras News: सिटी में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:27 AM IST
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जनता दरबार
सासनी : तहसील सासनी के सभागार में जनता दरबार का आयोजन सुबह 10 बजे
कवि सम्मेलन
रूई की मंडी : मंदिर श्री कन्हैया जी रूई की मंडी के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन शाम सात बजे
श्रीराम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे
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सासनी : तहसील सासनी के सभागार में जनता दरबार का आयोजन सुबह 10 बजे
कवि सम्मेलन
रूई की मंडी : मंदिर श्री कन्हैया जी रूई की मंडी के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन शाम सात बजे
श्रीराम कथा
सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे
भागवत कथा
सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे