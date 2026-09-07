Hathras News: सिटी में आज

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सासनी : तहसील सासनी के सभागार में जनता दरबार का आयोजन सुबह 10 बजे

कवि सम्मेलन

रूई की मंडी : मंदिर श्री कन्हैया जी रूई की मंडी के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन शाम सात बजे

श्रीराम कथा

सहपऊ : कस्बे में श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे

भागवत कथा

सहपऊ : कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2:00 बजे

जनता दरबार