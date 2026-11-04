Hathras News: अस्पतालों में खांसी का सिरप खत्म, गोलियों से कर रहे इलाज

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वर्तमान में हालात ये हैं कि जिला अस्पताल में खांसी के सिरप पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जबकि सीएचसी व पीएचसी पर भी स्टॉक खत्म होने की कगार पर है, इसलिए वहां बेहद आवश्यकता पर ही इसे मरीजों को दिया जा रहा है।जिले के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला एम्ब्रोक्सॉल सिरप पिछले एक महीने से नदारद है। राहत के नाम पर सोमवार को अस्पताल को 10 हजार टैबलेट प्राप्त हुई हैं, लेकिन टेबलेट से तुरंत राहत नहीं मिल पा रही। इस कारण गंभीर समस्या वाले मरीजों को दिक्कत हो रही है। बच्चों को गोलियां निगलने में दिक्कत होती है। ऐसे में लिवोसिट्रिजिन सिरप से काम चलाया जा रहा है।दवा काउंटर पर हो रही झड़पकफ सिरप न मिलने पर ओपीडी में चिकित्सक व दवा काउंटर पर स्टाफ से मरीज या उनके तीमारदार उलझ रहे हैं। स्टॉक न होने के कारण चिकित्सक सिरप नहीं लिख रहे, जबकि मरीज ओपीडी में आते ही चिकित्सक पर सिरप के लिए दबाव बनाते हैं। मंगलवार की सुबह दवा काउंटर पर यही स्थिति देखने को मिली।चिकित्सक की सलाह से ही लें सिरपफिजिशियन डाॅ. अवधेश ने बताया कि बिना चिकित्सकीय सलाह के सिरप लेने से इसके गंभीर प्रणाम भी सामने आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि गले में खराश, दर्द व नींद आने में समस्या होने तथा छाती या श्वांस नली में कफ जमा होने की स्थिति में चिकित्सक लक्षण के आधार सिरप व उसकी मात्रा निर्धारित करते हैं, जिससे त्वरित राहत मिल सके। बिना सलाह के इनका प्रयोग शरीर पर दुष्प्रभाव डालते है।शासन से ही सिरप की वेयर हाउस पर सप्लाई नहीं आ रही है। उपलब्ध स्टॉक में आवश्यकता अनुसार सिरप दिए जा रहे हैं। जिला अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए मरीज प्रभावित नहीं हो रहे हैं।-डाॅ. वेदप्रकाश अग्रवाल, सीएमओ