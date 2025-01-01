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चंद्रवती वर्तमान में 18 ग्राम पंचायतों में सक्रिय 180 महिला समूहों से जुड़ी लगभग 1800 महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करने का कार्य कर रही हैं। समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और बचत व सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का यह प्रयास स्थानीय स्तर पर महिलाओं के बीच खासा उत्साह पैदा कर रहा है।ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समझ और सुरक्षित रोजगार के अवसर बढ़ने से महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। चंद्रवती की इस मुहिम से क्षेत्र की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का नया मंच मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला समन्वयक रंजन कुमार ने बताया कि जिले में महिलाओं को लगातार सशक्त करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।