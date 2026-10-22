हाथरस मंडी: धान की बंपर आवक से लगा लंबा जाम, एक गेट से एंट्री-एग्जिट से बिगड़े हालात, फंसे स्कूली वाहन

5.5 लाख क्विंटल से अधिक पहुंचा धान

मंडी प्रशासन के अनुसार, मौस्तम खुलने के बाद बुधवार को अकेले एक दिन में करीब 42 हजार क्विंटल धान की आवक होने की संभावना है। इसके साथ ही इस सीजन में अब तक मंडी में कुल 5.5 लाख क्विंटल धान की आवक दर्ज की जा चुकी है। यहां से बेहतर गुणवत्ता और उन्नत किस्म का धान पंजाब और हरियाणा की चावल मिलों में भेजा जा रहा है।



व्यवस्था सुधारने में जुटा प्रशासन

अचानक बढ़ी इस भीड़ और जाम की स्थिति से सबक लेते हुए मंडी प्रशासन अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है, जिससे किसानों, आढ़तियों और राहगीरों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मंडी सचिव अनिल कुमार ने बताया कि खरीद के साथ ही ट्रकों के जरिये माल की निकासी कराई जा रही है।



नहीं कट पा रहीं प्रवेश परची

सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के पहुंचने के कारण मंडी समिति की कार्यप्रणाली भी प्रभावित रही। बुधवार को किसानों को प्रवेश परची नहीं दी गई, लेकिन केवल अंदाजे से रजिस्टर पर वाहनों की एंट्री कर ली गई। धान की आवक बढ़ने से प्रवेश परची प्रक्रिया अंदाजे पर चल रही है।