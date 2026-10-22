Hathras News: आज खास

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-हाथरस : खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे।

- सासनी : अयोध्या चौक पर भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक शाम 7 बजे।

- सासनी : तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई सुबह 10 बजे।

- सादाबाद : चौक बाजार में श्रीराम का राज्याभिषेक रात 8 बजे।