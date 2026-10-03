फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   HAD passenger train operations disrupted; facing delays of hours every day

Hathras News: एचएडी पैसेंजर का गड़बड़ाया संचालन, रोज घंटों हो रही लेट

Sat, 03 Oct 2026 02:07 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 03 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
HAD passenger train operations disrupted; facing delays of hours every day
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
उत्तर मध्य रेलवे के ट्रैक पर दिल्ली से हाथरस किला के बीच चलने वाली दैनिक यात्रियों की जीवन रेखा मानी जाने वाली एचएडी मेमू पैसेंजर ट्रेन का संचालन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। रोजाना इस ट्रेन के घंटों देरी से चलने के कारण नौकरीपेशा, व्यापारी और आम दैनिक यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

यात्रियों का आरोप है कि रास्ते में कई छोटे-बड़े स्टेशनों पर जहां ट्रेन का निर्धारित ठहराव मात्र दो से पांच मिनट का है, वहां इसे बिना किसी स्पष्ट कारण या पूर्व सूचना के आधे-आधे घंटे तक खड़ा कर दिया जाता है। अन्य एक्सप्रेस व मालगाड़ियों को पास कराने के चक्कर में पैसेंजर ट्रेन को आउटर या लूप लाइन पर बेवजह रोक दिया जाता है, जिससे यात्री भीषण गर्मी और उमस में बिलबिला उठते हैं।
विज्ञापन

ट्रेन के बिगड़े संचालन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ट्रेन संख्या 64581 (हाथरस किला से दिल्ली) 30 सितंबर को करीब एक घंटा, एक अक्तूबर को एक घंटा 15 मिनट और दो अक्तूबर को दो घंटे 15 मिनट की देरी से दिल्ली पहुंची। यही स्थिति वापसी में भी बनी हुई है। ट्रेन संख्या 64582 (दिल्ली से हाथरस किला) 29 सितंबर को 2 घंटे 35 मिनट, 30 सितंबर को एक घंटा 16 मिनट और एक अक्तूबर को दो घंटे 48 मिनट की देरी से हाथरस किला स्टेशन पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन

लगातार हो रही इस लेटलतीफी के चलते दिल्ली-एनसीआर में नौकरी व कारोबार के लिए जाने वाले दैनिक यात्रियों का समय पर पहुंचना दूभर हो गया है। परेशान दैनिक रेल यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर ट्रेन के समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed