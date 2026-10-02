Hathras News: हसायन के स्कूल में बच्चियों पर डंडे बरसाए, मुर्गा बनाया

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बृहस्पतिवार को विद्यालय की वार्डन ने बीएसए रणवीर सिंह को मुख्य रसोइया कुसुम के खिलाफ शिकायत दी। आरोप था कि रसोइया बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करती हैं और उन्हें डंडे से पीटने के साथ मुर्गा बनाकर सजा देती हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान मुख्य रसोइया कुसुम गैरहाजिर मिलीं। एक अन्य शिक्षिका भी ड्यूटी पर नहीं थीं। बीएसए ने छात्राओं से अलग-अलग बात की तो उन्होंने भी अपने साथ मारपीट किए जाने और मुर्गा बनाए जाने की बात बताई। वार्डन ने भी रसोइया के मनमाने व्यवहार और अभद्रता की शिकायत की। इसके अलावा, विद्यालय में पंजीकृत 100 छात्राओं में निरीक्षण के समय केवल 79 उपस्थित मिलीं। बीएसए ने उपस्थिति पंजिका की भी जांच की। परिसर में ओपन जिम भी लगा मिला।बीएसए रणवीर सिंह ने बताया कि मुख्य रसोइया के खिलाफ पहले भी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। छात्राओं और वार्डन के बयानों के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए रसोइया को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और स्पष्टीकरण तलब किया गया है। आरोपों की विस्तृत जांच के लिए बीईओ सिकंदराराऊ और डीसी (बालिका) की दो सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।