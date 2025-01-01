विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसीएमओ डॉ. मधुर कुमार के नेतृत्व में टीम ने सिकंदराराऊ क्षेत्र में सघन अभियान चलाया। इस दौरान गांव पचों में अवैध रूप से संचालित जितेंद्र क्लीनिक और गांव वाजिदपुर में लियाकत अली क्लीनिक को मानकों के विपरीत पाए जाने पर सील कर दिया गया।इसके अलावा क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे फौजी डेंटल क्लीनिक और खान डेंटल क्लीनिक को भी सील करते हुए संचालकों को नोटिस थमाया गया है। दयानतपुर स्थित बजरंग हॉस्पिटल और दीक्षित पैथोलॉजी में अनियमितताएं मिलने पर उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।उधर, डिप्टी सीएमओ डॉ. आरएन सिंह ने सहपऊ क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। इस दौरान खामियां मिलने पर प्रमोद सिसोदिया सहपऊ के हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया।टीम जब महौ ब्लॉक पहुंची तो वहां धर्मेंद्र का क्लीनिक बंद मिला। इसी तरह हाथरस जंक्शन स्थित ओम पैथोलॉजी क्लीनिक पर भी ताला लटका मिला। टीम की भनक लगते ही कई झोलाछाप अपने क्लीनिक व लैब बंद कर मौके से भाग गए।