Hathras News: बंद मकान में चोरी करने घुसे पांच किशोर, तीन पकड़े

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ऊंचागांव निवासी रतन सिंह मास्टर करीब 10 दिन पहले अपने बेटों के पास आगरा चले गए थे। उनका मकान बंद पड़ा था। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में कबाड़ खरीदने और जूते-चप्पल ठीक करने के लिए आने वाले पांच किशोरों की नजर बंद मकान पर पड़ गई।आरोपी मकान के पीछे से छत पर चढ़े और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। आरोप है कि चाकू और आरी से किवाड़ काटकर पीछे लगा ताला तोड़ दिया। इसके बाद पांचों मकान के अंदर घुसकर सामान समेटने लगे।इस दौरान पड़ोस में रहने वाली गीता देवी को मकान के अंदर से बर्तनों के खटकने की आवाज सुनाई दी। शक होने पर उन्होंने मकान में झांककर देखा तो पांच किशोर सामान समेट रहे थे। गीता देवी के शोर मचाने पर आरोपियों ने छत से कूदकर भागने का प्रयास किया।दूसरे मोहल्ले में ग्रामीणों ने पांच में से तीन किशोरों को पकड़ लिया। रतन सिंह मास्टर के भतीजे शिवकुमार सिंह ने बताया कि दो आरोपी मकान में रखे सूटकेस से करीब पांच हजार रुपये, पाजेब और कुंडल लेकर भाग गए। कोतवाली प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। संवाद