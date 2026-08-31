Hathras News: पांच इंडक्शन चूल्हे 14 हजार में बेचे, रुपये लौटाने के लिए कहा तो दिखाए फर्जी स्क्रीन शॉट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों के विरोध के बाद मामला बढ़ गया। आरोप है कि रकम वापस करने के बजाय सेल्समैन की ओर से चार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट दिखाए गए। जब परिजनों ने अपने बैंक खातों की जांच की तो उनमें कोई रकम नहीं पहुंची थी। इसके बाद स्क्रीनशॉट को लेकर भी सवाल खड़े हो गए और मौके पर हंगामा शुरू हो गया।परिजनों के अनुसार, इंडक्शन चूल्हे बेचने के दौरान उन्हें इसकी कीमत के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई। पांच चूल्हों के लिए 14 हजार रुपये लिए जाने के बाद जब उन्हें कीमत कम होने की जानकारी मिली तो उन्होंने सेल्समैन से रकम वापस करने को कहा। इसी दौरान लेनदेन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि सेल्समैन ने भुगतान किए जाने का दावा करते हुए चार ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट दिखाए। हालांकि, संबंधित खातों में रकम नहीं पहुंची। इसके बाद परिवार के लोगों और सेल्समैनों के बीच कहासुनी होने लगी।विवाद बढ़ने पर लोगों ने एक सेल्समैन को विजयनगर चौराहे के पास पकड़ लिया। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। हालांकि, मामले में देर तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि इस संबंध में अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।