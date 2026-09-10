Hathras News: मेला शुरू होने में पांच दिन बाकी, सजने लगीं दुकानें

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मेले के प्रमुख आकर्षण कुश्ती दंगल के लिए मंच बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। कुश्ती के शौकीनों और दूर-दराज से आने वाले कुश्ती प्रेमियों को धूप या बारिश से बचाने के लिए दंगल स्थल की ओर 40 फीट अतिरिक्त टिन शेड बढ़ाए जाने का काम भी अब अपने अंतिम चरण में है।महिला बाजार में व्यापारियों और दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं। यहां कॉस्मेटिक्स, कटलरी, पारंपरिक परिधानों और घरेलू सामानों की दुकानें सजाई जानी हैं। इसके अलावा झूलों और चरख का सामान आना भी शुरू हो चुका है, जिन्हें स्थापित करने का काम जल्द ही गति पकड़ेगा।वॉल पेंटिंग से सज रहीं दीवारेंकिला परिसर और मुख्य मंदिर क्षेत्र के अलावा मेला परिसर की दीवारों, द्वारों और प्रशासनिक भवनों पर रंगाई-पुताई व वॉल पेंटिंग का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। पालिका व प्रशासन का अमला सफाई और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने में दिन-रात जुटा हुआ है।कोतवाली बनी, पुलिस बल तैनातमेला परिसर में ही अस्थायी कोतवाली स्थापित कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मेला कोतवाली का प्रभार निरीक्षक मणीकांत शर्मा को सौंपा गया है। एसपी ने उन्हें समय से कार्यभार ग्रहण कर मेला क्षेत्र का भ्रमण करने और पुलिस बल की ड्यूटी लगवाने के निर्देश दिए हैं। उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए तीन अन्य निरीक्षक और पांच सिपाहियों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा बाहर के जिलों और थानों से आने वाले अतिरिक्त पुलिस बल को भी मेला क्षेत्र की सुरक्षा में लगाया गया है।