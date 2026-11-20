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बजरिया बसगोई निवासी प्रभु दयाल पाठक की 20 बीघा करब और 15 बीघा पुआर, गगन पाठक की 10 बीघा करब और 10 बीघा पुआर जलकर राख हो गई। वहीं, शिवनारायण पाठक और सोमेश पाठक के बिटोरे भी आग की चपेट में आ गए। एसडीएम शिव प्रकाश यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। लेखपाल को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाएगा।

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गांव बसगोई में बृहस्पतिवार दोपहर अज्ञात कारणों से करीब 55 बीघा करब-पुआर और बिटोरों में आग लग गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने निजी साधनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।