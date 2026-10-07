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Hathras News: बेटी की शादी के लिए लोन लेने गए पिता की बैंक में हार्ट अटैक से मौत

Wed, 07 Oct 2026 02:47 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 07 Oct 2026 02:47 AM IST
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Father dies of heart attack at bank while seeking loan for daughter's wedding.
किशनपाल का फाइल फोटो। - फोटो : File Photo
कलक्ट्रेट स्थित केनरा बैंक शाखा में मंगलवार की दोपहर सफाई कर्मचारी किशनपाल (48) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किशनपाल बेटी की शादी के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे थे। फाॅर्म लेते ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। अचेत होने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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फिरोजाबाद के गांव नगला गुमानी (थाना नारखी) निवासी किशनपाल की हसायन ब्लॉक की ग्राम पंचायत भिंतर में सफाई कर्मचारी के रूप में तैनाती थी। परिवार में पत्नी, दो बेटे व सबसे छोटी बेटी है। किशनपाल बेटी दीक्षा की शादी की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्हें लोन की आवश्यकता थी।
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सोमवार को किशनपाल पत्नी सुषमा के साथ कलक्ट्रेट स्थित केनरा बैंक शाखा पहुंचे थे। यहां लोन की प्रक्रिया की जानकारी लेने के बाद उन्होंने पे-स्लिप निकलवाई थी। मंगलवार को ड्यूटी के बाद दोपहर करीब एक बजे वे लोन का फाॅर्म भरने के लिए शाखा पहुंचे। यहां करीब 1:30 बजे काउंटर से फाॅर्म लिया और बैंच पर बैठ गए।
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अचानक उन्हें घबराहट होने लगी। बेचैनी व पसीने आने के बाद वे फर्श पर मुंह के बल गिर गए। इस दौरान शाखा में अफरा-तफरी मच गई। साथी सफाई कर्मचारी ने कलक्ट्रेट पर मौजूद कर्मियों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जानकारी पर सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए।

इधर, मृतक की पत्नी सुषमा व बच्चे भी यहां आ गए। शव देखने के बाद सुषमा, छोटे बेटे प्रिंस व बेटी दीक्षा का रो-रो कर बुरा हाल था। साथ आए रिश्तेदारों ने तीनों को संभालने का प्रयास किया। पति को खोने के बाद सुषमा बदहवास थीं। बेटी भी पिता से सुबह हुई आखिरी मुलाकात को याद कर रोए जा रही थी। एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि सफाई कर्मचारी की मौत की सूचना मिली थी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होगी। चिकित्सक हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं।
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