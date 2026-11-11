Hathras News: आज से दो दिनों तक वाहनों का शहर में प्रवेश बंद

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यह व्यवस्था 11 और 12 नवंबर को रोजाना सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक लागू रहेगी। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि यातायात एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों को आवश्यकतानुसार आवागमन की पूरी छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान बाजारों में बेवजह वाहन न ले जाएं, ताकि जाम की स्थिति न बने और यातायात सुगम बना रहे।प्रमुख डायवर्जन बिंदु और नए मार्ग:• चामड़ गेट की ओर से आने वाले वाहन : डीआरबी इंटर कॉलेज तिराहा से नगला भुस तिराहा (थाना चंदपा) होते हुए हतीसा बाईपास से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।• आगरा की ओर से आने वाले वाहन : नगला भुस तिराहा (थाना चंदपा) से बाईपास के जरिये हतीसा पुल होते हुए मथुरा, अलीगढ़ और कासगंज की ओर भेजे जाएंगे।• अलीगढ़ की ओर से आने वाले वाहन : रूहेरी तिराहा (कोतवाली हाथरस गेट) से बाईपास होते हुए हतीसा पुल के रास्ते मथुरा और आगरा जा सकेंगे।• सिकंदराराऊ की ओर से आने वाले वाहन : मेंडू बाईपास से मथुरा-बरेली बाईपास और रूहेरी तिराहा होते हुए अलीगढ़, मथुरा व आगरा की तरफ डायवर्ट किए जाएंगे।• मथुरा की ओर से आने वाले वाहन : हतीसा पुल (बाईपास) के ऊपर से होकर आगरा, अलीगढ़ और सिकंदराराऊ की ओर जाएंगे।