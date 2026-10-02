Hathras News: उच्च सुरक्षा मानकों से तैयार हो रही जिला जेल, दिसंबर में सीएम से लोकार्पण कराने की तैयारी

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जिले में अब तक अपनी जेल न होने के कारण यहां के बंदियों और कैदियों को अलीगढ़ की वरिष्ठ जिला जेल में रखना पड़ता है। इससे जहां बंदियों को पेशी पर लाने और ले जाने में पुलिस बल व समय की भारी खपत होती है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी निरंतर दबाव बना रहता है। नई जिला जेल के चालू होने से हाथरस के बंदियों को स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे अलीगढ़ जेल पर भी कैदियों का अतिरिक्त बोझ कम होगा।इगलास रोड पर गांव बीछिया पर बन रही यह आधुनिक जेल पूरी तरह से उच्च सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। जेल में बंदियों को रखने के लिए अत्याधुनिक दोमंजिला (डबल स्टोरी) बैरकों का निर्माण किया गया है, जिसमें 1020 बंदियों को रखने की कुल क्षमता होगी। सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए मुख्य जेल परिसर को दो ऊंची दीवारों के बीच सुरक्षित किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के सुरक्षा उल्लंघन की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा परिसर के भीतर ही जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक भवन, कार्यालय और आवासीय कॉलोनी का भी निर्माण किया जा रहा है।सीसीटीवी कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानीजेल परिसर को पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। जेल के मुख्य प्रवेश द्वार, बैरकों के गलियारों, हाई सिक्योरिटी सेल और चहारदीवारी के चारों तरफ अत्याधुनिक व नाइट विजन कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। इसका एक मुख्य कंट्रोल रूम बनेगा, जहां से पूरे परिसर की 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है, कोशिश है कि दिसम्बर माह तक लोकापर्ण करा दिया जाए।एके राही, अधिशासी अभियंता लोनिवि