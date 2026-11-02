सहपऊ सड़क हादसा: बाइक-मोपेड की आमने-सामने भिड़ंत, महिला समेत दो घायल

सहपऊ के गांव नगला मौजी मार्ग पर सोमवार दोपहर बाइक और मोपेड की आमने-सामने टक्कर में प्रियंका निवासी नगला मौजी और रघुराज निवासी नगला भोलू घायल हो गए। रघुराज मोपेड से खाली बोरियां लेकर आ रहा था, जबकि प्रियंका अपने पति के साथ बाइक से गांव लौट रही थीं।

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नगला मौजी तिराहे के पास बाग के निकट दोनों वाहन टकरा गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। उपचार के बाद रघुराज को छुट्टी दे दी गई, जबकि प्रियंका का उपचार जारी है। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।