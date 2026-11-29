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संवाद न्यूज एजेंसी



नई दिल्ली।

पहाड़गंज के आराम बाग इलाके में स्कॉर्पियो की टक्कर से दुकानदार के घायल होने के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि हादसे में शामिल स्कॉर्पियो नाबालिग के पिता के दोस्त की थी। पिता परिवार के साथ एक शादी समारोह में जाने वाले थे। इसके लिए वह अपने दोस्त से स्कॉर्पियो लेकर आए थे, लेकिन नाबालिग बिना बताए घर से गाड़ी लेकर घूमने निकल गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक, उसके पिता एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के पद पर चपरासी के तौर पर कार्यरत हैं। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि अब गाड़ी मालिक यानी नाबालिग के पिता के दोस्त की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि नाबालिग गाड़ी लेकर घर से कैसे निकला और हादसे के समय उसके साथ कौन-कौन मौजूद था। गौरतलब है कि आराम बाग इलाके में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पैदल जा रहे 40 वर्षीय दुकानदार रमेश को टक्कर मार दी थी। हादसे में रमेश घायल हो गए थे। उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टक्कर के बाद चालक गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। स्कॉर्पियो में सवार दो अन्य नाबालिगों को भी मामूली चोटें आई थीं।

-पुलिस हिरासत में नाबालिग, गाड़ी मालिक की तलाश में जुटी पुलिस