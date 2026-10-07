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Hathras News: मेले से लौट रहे दंपती खाई में गिरे, पति की मौत

Wed, 07 Oct 2026 02:45 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 07 Oct 2026 02:45 AM IST
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Couple returning from fair falls into gorge; husband dies.
भूपेंद्र का फाइल फोटो। - फोटो : File Photo
मेंडू रेलवे क्रॉसिंग के पास मंगलवार देर रात करीब तीन बजे दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार दंपति पुलिया की 10 फीट गहरी खाई में गिर गए। हादसे में पति भूपेंद्र (30) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी चंद्रावती गंभीर रूप से घायल हो गई।
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गांव सिकंदरपुर निवासी भूपेंद्र सोमवार को पत्नी चंद्रावती को मेला दिखाने हाथरस आए थे। मेले से लौटते समय दोनों को देर हो गई। मेंडू रेलवे फाटक के पास वे मुख्य सड़क से जैसे ही मेंडू कस्बे वाली सड़क पर आगे बढ़े तो दोनों बाइक लेकर रेलवे पुलिया की खाई में गिर गए। अंधेरा व सड़क किनारे झाड़ियां होने के कारण दोनों पुलिया दिखी नहीं।
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नीचे सिर के बल गिरने से भूपेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी चंद्रावती गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद चंद्रावती बेहोश हो गईं। थोड़ी देर बाद होश आने पर उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। तब राहगीरों को हादसे की जानकारी हुई। सुबह करीब चार बजे पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। सिर की चोट व अत्यधिक खून बह जाने के कारण भूपेंद्र को बचाया नहीं जा सका। पत्नी को आगरा रेफर किया गया।
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चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
मृतक भूपेंद्र मुरसान क्षेत्र के एक कोल्ड स्टोरेज में मशीन ऑपरेटर थे। वह अपने पीछे चार मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनमें तीन बेटी व एक बेटा है। सबसे छोटी पांच साल की बेटी है। सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सीओ सिकंदराराऊ अमित पाठक ने बताया कि हादसा बाइक पर संतलुन खोने के कारण हुआ। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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