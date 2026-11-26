Hathras News: आज खास
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:01 AM IST
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- सासनी : तहसील के सभागार में जनसुनवाई सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
- ग्राम पंचायत बैरु : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- हाथरस : जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
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- सादाबाद : महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
- ग्राम पंचायत बैरु : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
- हाथरस : जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।