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- सादाबाद : महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

- ग्राम पंचायत बैरु : ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।

- हाथरस : जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

- सासनी : तहसील के सभागार में जनसुनवाई सुबह 10 बजे।