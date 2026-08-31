Hathras News: पालिका की बोर्ड बैठक से पहले तनाव में सभासद

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इन दोनों प्रस्तावों का सीधा संबंध कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई में लगे वाहनों की निगरानी से है। इससे सीधे तौर पर तो पालिका के कर्मचारी जुड़े हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि नगर पालिका के सभासद इन दोनों प्रस्तावों को लेकर टेंशन में हैं। बोर्ड बैठक से पहले कई सभासद आपस में बैठक कर इन दोनों प्रस्तावों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं ताकि किसी तरह उन्हें पास होने से रोका जा सके। विज्ञापन

नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज होने के बाद यह पहली बोर्ड बैठक होगी। पिछली बोर्ड बैठक 13 मार्च को बजट बैठक के रूप में हुई थी। उस दौरान एक साथ तीन बैठकें हुईं। पहले यह बोर्ड बैठक 31 अगस्त को प्रस्तावित थी। बाद में किसी कारणवश एक सितंबर को बैठक की तारीख तय हुई। इन दोनों प्रस्तावों का सीधा संबंध कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई में लगे वाहनों की निगरानी से है। इससे सीधे तौर पर तो पालिका के कर्मचारी जुड़े हैं, लेकिन चर्चा इस बात की है कि नगर पालिका के सभासद इन दोनों प्रस्तावों को लेकर टेंशन में हैं। बोर्ड बैठक से पहले कई सभासद आपस में बैठक कर इन दोनों प्रस्तावों को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं ताकि किसी तरह उन्हें पास होने से रोका जा सके।नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज होने के बाद यह पहली बोर्ड बैठक होगी। पिछली बोर्ड बैठक 13 मार्च को बजट बैठक के रूप में हुई थी। उस दौरान एक साथ तीन बैठकें हुईं। पहले यह बोर्ड बैठक 31 अगस्त को प्रस्तावित थी। बाद में किसी कारणवश एक सितंबर को बैठक की तारीख तय हुई।

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करीब साढ़े पांच माह बाद एक सितंबर को नगर पालिका परिषद की बैठक होने जा रही है। एडीएम प्रशांत तिवारी की ओर से बुलाई गई बोर्ड की बैठक में करीब 10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव पेश होने हैं। इससे इतर कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी और सफाई कार्य में लगे वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाने के पेश होने वाले दो प्रस्तावों ने सभासदों की टेंशन बढ़ा रखी है।