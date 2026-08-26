Hathras News: 105.53 लाख रुपये में उठा दाऊजी मेले का ठेका

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बदायूं की याह-याह एंटरप्राइजेज नामक फर्म को यह ठेका मिला है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि ठेके की स्वीकृत राशि 105.53 लाख रुपये है, जिस पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर अलग से देय होगा। मेले का ठेका अंतिम रूप से तय होने के बाद अब मेला स्थल पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से शुरू होगा।ठेकेदार फर्म द्वारा अब मेला प्रांगण में प्लाॅटों का सीमांकन, दुकानों का आवंटन, झूलों, सर्कस व मीना बाजार के लिए स्थान तय करने और प्रकाश व सफाई जैसी प्राथमिक व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष मेले का शुभारंभ 15 सितंबर को बलदेव देवछठ के मौके पर होगा। करीब 20 दिनों तक चलने वाले इस राज्यस्तरीय मेले में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु और व्यापारी पहुंचते हैं। ठेका उठने के साथ ही अब व्यापारियों और शहरवासियों में मेले के रंग में रंगने का उत्साह दोगुना हो गया है।पिछले वर्षों में उठाए इस तरह उठा ठेका-वर्ष 2017: 71 लाख रुपये-वर्ष 2018: 1.01 करोड़ रुपये-वर्ष 2019: 1.02 करोड़ रुपये-वर्ष 2020 व 2021: कोरोना महामारी के कारण मेला सांकेतिक रहा (कोई ठेका नहीं हुआ)-वर्ष 2022: 1 करोड़ 31 लाख 51 हजार रुपये-वर्ष 2023: 1 करोड़ 16 लाख 05 हजार रुपये-वर्ष 2024: 1 करोड़ 18 लाख रुपये-वर्ष 2025: 1 करोड़ 19 लाख 19 हजार रुपये (जीएसटी सहित)